La réponse du camp Trump au clip de Snoop !

​Après le clip bien provoc' de Snoop, le camp Trump a réagi.

Hier Snoop Dogg publiait il y a quelques jours un clip très provocateur, dans lequel Donald Trump passait littéralement pour un clown. Pire que ça, à la fin du clip, le clown Trump finissait enchaîné au milieu de Snoop et ses copines tenant des battes de baseball. Snoop tenait même en joue le président américain… Si aucune image de violence n'a été mise dans le clip, le message est plutôt explicite : Snoop déteste Trump !

Rien d'étonnant jusqu'ici pour le rappeur de Long Beach. Mais le clip a buzzé, et les réactions ont suivi bien entendu. Le site américain TMZ est parti recueillir les avis des soutiens de Trump qui ont bien entendu répondu plutôt crûment.

Le sénateur de Floride et ex-candidat aux primaires républicaines Marc Rubio a affirmé que Snoop : « n'aurait pas dû faire ça. On a eu des présidents assassinés dans ce pays par le passé et donc dire une chose pareille est une chose à laquelle nous devons prendre garde. Les gens peuvent être en désaccord avec une politique mais il faut faire attention parce que si la mauvaise personne voit ça et comprend de travers, on peut avoir un gros problème. Je ne sais pas à quoi Snoop pensait. Il aurait dû réfléchir un peu plus ».

L'avocat de Snoop Dogg, Michael Cohen, a quant à lui déclaré "C'est honteux. Snoop doit des excuses au Président. Il n'y a absolument rien de drôle à une tentative d'assassinat d'un président. Je suis choqué. Je pensais que Snoop valait mieux que ça. (...) Si ça avait le Président Obama, j'aurais réagi de la même façon. Ce n'est ni drôle, ni artistique."

Le sénateur Ted Cruz s'est dit quant à lui consterné par ce clip, et par Snoop Dogg, car cette tentative d'assassinat fictive fait écho selon lui à des heures très sombres de l'Histoire américaine.

La guerre est donc déclarée entre le MC californien et le camp Trump.