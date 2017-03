Ribery au concert de Drake avec Griezmann et Nicky Minaj !

On a vu du très beau monde au concert de Drake dimanche dernier.

Alors que le clash avec Kanye West fait trembler les réseaux sociaux, le rappeur canadien Drake a débuté sa mini-tournée en France. Dimanche dernier, il a donné son premier concert de l'année à Paris. Pas de masque de Kanye West ce soir, mais des guests très connus !

En effet, Nicki Minaj est venue sur scène avec lui, frappant un très grand coup. En plus de la rappeuse, les footballers Antoine Griezmann et même Franck Ribery ! Habillé dans un style militaire Kaiser Franck a pris un selfie avec la star canadienne, et l'a postée sur son compte Tweeter.

Un featuring des plus improbables !