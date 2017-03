Lartiste est papa d’une petite fille !

​Lartiste a posté sur son compte Instagram une photo de sa petite fille.

Au milieu des clashs et des chiffres de vente, un petit peu d’amour dans ce game de brutes ne fera pas de mal ! Et c’est avec la plus grande joie que Lartiste nous a annoncé hier, sur son compte Instagram, qu’il était désormais papa d’une petite Nayla, née le 12 mars à 16h33.

Le rappeur préféré de toutes les chichas de France va peut-être devoir faire une petite pause dans les showcases. En attendant, la photo a déjà fait le tour des réseaux sociaux et Lartiste restera sans doute longtemps un des rappeurs préférés des français, même absent de la scène.