Joey Bada$$ invite du très lourd sur son album !

​Le rappeur de New-York décide de passer à la vitesse supérieure pour son prochain album, en invitant Schoolboy Q et d'autres.

Après avoir provoqué la polémique en affirmant qu'il était meilleur que 2Pac, Joey Bada$$ a dévoilé le tracklist complet de son album. Un projet qui comptera 12 titres, un petit peu court donc. Mais le MC a également dévoilé de grosses surprises pour ses fans.

Cette surprise, c'est la liste des invités ! Un catalogue de featurings que n'auraient pas renié les plus grands : en effet, Schoolboy Q, J.Cole, ou encore Styles P seront présent sur le projet, ainsi que ses potes du label Pro Era, Kirk Knight et Nyck Caution.

2 ans après son premier album « B.4.DA.$$ » qui avait très bien fonctionné avec notamment l'excellent titre « Paper Trails », le nouvel album de Joey devrait sortir le 7 avril de cette année. Rappelons que 2 titres sont déjà disponibles : « Land Of the Free » et « Devastated ».3 semaines de savoir si oui ou non il rappe mieux que Tupac !