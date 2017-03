Nekfeu single de platine avec ''Squa''!

​Le rappeur parisien Nekfeu vient d'être sacré single de platine avec Squa !

Rien n'arrête le Fennec en 2017. Nekfeu a en effet sorti un album sans promo, dans la surprise la plus totale (on rappelle qu'il a annoncé la sortie de cet album en plein concert), du nom de « Cyborg ». Ce projet sort à la fin de l'année dernière a fait double disque de platine en à peine 7 semaines.

Mais le parisien ne s'arrête pas là. Le rappeur de l'Entourage vient en effet d'être sacré single de platine pour un autre titre de cet album, le hit « Squa » a atteint les 20 millions d'exemplaires écoulés (ou équivalents streaming). Après « Avant tu riais », c'est donc désormais pour « Squa » que le rappeur vient d'être récompensé.

Et il est possible que d'autres récompenses suivent rapidement pour lui… De quoi faire concurrence à l'OVNI ? On vous laisse juger.