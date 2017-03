Comment Future a braqué le rap avec ses deux albums.

​Le rappeur raconte comment il a plié le rap game en ce début d'année avec ses deux albums consécutifs.

Future, le MC d'Atlanta, est la star du rap de ce début d'année 2017. Plus que ça, il a même réussi une performance historique en étant le premier artiste à atteindre la première place du Billboard avec deux projets (HNDRXX et Future) en une semaine.

L'homme a tenté d'expliquer au magazine américain HypeBeast la recette de son succès. Il a déjà affirmé qu'il voulait briser les codes de l'industrie musicale classique, et a surtout insisté sur l'aspect personnel de sa musique. Il affirme que son premier album est plus mélodique, et le deuxième plus personnel. Grâce à ses deux albums, il affirme avoir réussi à créer la surprise deux fois, sans trop faire de promo.

Une nouvelle tendance dans le rap ? L'avenir nous le dira.