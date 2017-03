Kore et Lacrim, c'est terminé !

Le rappeur récemment sorti de prison a l'air de vouloir faire le ménage autour de lui…

Alors que le troisième épisode de la mini-série de Lacrim, « Force et Honneur », vient de sortir, le rappeur a posté un message sur son compte Instagram pour féliciter son entourage et les remercier de leur soutien.

Sauf que… le rappeur du 94 semble avoir oublié quelqu'un dans sa longue liste de remerciements. Alors qu'on pouvait penser à un simple oubli, Brulux a demandé à Lacrim où était passé Kore. Réponse de l'intéressé : « J'ai oublié personne frangin… ». Il semble donc que la rupture soit nette entre Lacrim et Kore, producteur phare du rap français. Karim a même affirmé qu'il n'était plus sur AWA (Arab With Attitude), société de production gérée par Kore et Bellek.

Quelles conséquences pour la suite de la carrière de Lacrim ? Va-t-il continuer en indépendant, ou signer dans une major plus grosse ? L'avenir le dira.