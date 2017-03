Eminem ajoute une nouvelle date à sa tournée en Europe

Le rappeur se produira pour la seconde fois aux Glasgow Summer Sessions

Slim Shady est aussi talentueux que mystérieux, et chacun de ses faits et ses gestes sont décortiqués avec attention. Beaucoup de rumeurs pour peu de vérités, mais quand elles se confirment, le rappeur crée l'évènement.

Après avoir découvert qu'Eminem serait officiellement au Reading Leeds Festival cet été, nous venons d'apprendre que toutes les places ont malheureusement été vendus mais don't worry…

En effet, la légende de Détroit serra en Ecosse avant l'Angleterre afin de retourner la scène du Glasgow Summer Sessions pour la seconde fois.

Rendez-vous le 24 août prochain pour découvrir Eminem accompagné de Run The Jewels, Danny Brown et Russ. Les places sont disponibles aujourd'hui à partir de 10 heures sur ce lien !

L'Ecosse, l'Angleterre, la prochaine étape serait-elle la France ? On aimerait y croire et ce n'est pas impossible. En effet, il y a quatre ans, Eminem se produisait déjà au Glasgow Summer Sessions avant de se rendre deux jours plus tard au Stade de France.

Profitera-t-il de cet évènement pour annoncer son nouvel album ? Seul le Rap God connait la réponse... ainsi que Mr. Porter et Stat Quo qui ont confirmé que le rappeur travaillait toujours dessus comme vous pouvez le voir sur cette récente photo !