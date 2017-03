Lacrim et Gradur, bientôt le feat ?

Lacrim a posté cet après-midi une photo de Gradur et lui sur sa page Facebook.

Après « La Moula », ou encore « La Douille », peut-être un nouveau featuring entre Lacrim et Gradur ? C'est en tout cas ce que laisse penser la photo publiée sur la page Facebook du rappeur du 9.4, où on le voit tout sourire aux côtés du lillois.

Si rien n'est encore officiel, la photo a en tout cas rapidement fait le tour des réseaux en à peine quelques heures.

Lacrim a multiplié les projets avec la sortie de sa série "Force et honneur" . Plus tôt dans la semaine, le rappeur avait également posté une photo de lui et Hayce Lemsi. Deux featurings potentiellement très lourds donc alors même que le rappeur vient de sortir de prison.

Une affaire à suivre!