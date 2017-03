''Autopsie 0'' de Booba sort ce soir !

Le Duc de Boulogne va sortir ce soir à minuit « Autopsie 0 » dont nous vous dévoilons le tracklisting.

Après une année 2016 sans albums, mais ponctuée de plusieurs hits, dont l'incroyable « DKR », Booba avait prévenu que la saison 2017 serait très agitée pour lui, avec la sortie d'un nouvel album, mais aussi de la compilation « Autopsie 0 » regroupant ses tubes les plus marquants.

Annoncé pour le début de l'année, le projet devrait sortir ce soir à minuit pour la plus grande surprise de ses fans. Aucune promo particulière n'a été engagée, mais « Autopsie 0 » s'annonce d'ores et déjà comme un des projets les plus attendus de l'année.

On vous dévoile ici le tracklisting pressenti du projet :

01. Garcimore

02. Le D.u.c

03. Tout Et Tout D'suite

04. A3

05. Double Poney

06. La Vie En Rouge

07. Rats Des Villes

08. Foetus

09. A4

10. Bakel City Gang

11. Vaisseau Mère

12. Scarface13. Pigeons

14. Gangster

15. Paname

16. Felix Eboue

17. Jdc

18. Salside