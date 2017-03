Ghetto Phénomène : ''Jul aurait pu percer à l'OM''

Loin des rumeurs de clash qui planent sur les rappeurs de Marseille, Ghetto Phénomène s'est livré lors d'une interview pour RMC sport, où il est beaucoup question de ballon rond et de l'OM, forcément.

Alors que l'OM Champions Project est au cœur des conversations sur la Cannebière, Ghetto Phénomène est revenu sur le rapport qu'entretien le groupe de MC's avec le football et l'Olympique de Marseille.

Si Houari préfère les Yamaha au ballon, Veazy, Bil-k et Friz sont eux toujours aussi accro au ballon. Comme beaucoup, Veazy a dû stopper sa carrière à cause d'une blessure, alors que Friz est lui aussi passé par un centre de formation en Suède.

Entre anecdotes vestimentaires sur la mode des survêtements de clubs à Marseille, ou encore leurs parties de ping pong avec Robert Pirès, Ghetto Phénomène affirme que « Jul a joué à l'OM, entre 14 et 16 ans, et il aurait pu percer dans le foot ». Malgré son jeu offensif et son beau pied gauche, l'OVNI a dû faire un choix entre le football et la scène, et on connait la suite.

On comprend mieux la phase de Jul : « Fais moi un centre j'mets une Madjer ». Retrouvez leur interviwe complète ici.