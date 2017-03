Chance The Rapper donne 1 million aux écoles de Chicago

Le jeune rappeur de 23 ans a décidé d'utiliser sa notoriété pour s'impliquer politiquement.

Après avoir remporté le prix du meilleur album rap de l'année aux Grammy Awards, en étant la révélation de l'année dernière, Chance The Rapper décidé de s'impliquer dans la vie de sa ville, Chicago, rongée par la criminalité et les déficits. La mairie avait prévu de fermer les écoles de Chicago trois semaines plus tôt, puisqu'il manque plus de 200 millions dans le budget de la ville.

Le jeune homme de 23 ans a donc multiplié les appels aux dons envers les grandes entreprises du pays, en participant lui-même à hauteur d'1 million de dollars. Si le chemin à faire reste long, il ne fait aucun doute que cette initiative va faire parler d'elle, et, on l'espère, permettre aux écoliers de pouvoir assister à 3 semaines de cours supplémentaires.

Pour qu'enfin les enfants cessent de payer les erreurs de gestion commises par les adultes…