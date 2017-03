Rihanna et Puma un duo qui fonctionne !

Rihanna a de nouveau bousculé le monde de la mode !

Ce mardi, c’est le dernier jour de la Fashion Week à Paris. Une folle semaine où de nombreuses grandes maisons ont présenté leurs collections. Mais centrons-nous sur le défilé Fenty x Puma, d’hier soir, où Rihanna a joué les stylistes pour la célèbre marque allemande.. Ils profitent de « l’effet Rihanna », de son charisme, de sa désinvolture, la reine de la barbade est capable d’imposer les looks les plus improbables mais elle est surtout capable de réunir pas moins de 50,2 millions de followers sur Instagram.

Depuis trois ans maintenant, Riri et la marque de sportswear collaborent pour nous inventer des vêtements et des chaussures contrastés entre le sport et le chic. Une association à l’origine des sandales ‘Fur Slide’, les hoodies zippés en fausse fourrure ou encore les célèbre baskets compensées creepers. Une collaboration sexy, colorée et très street.

Pas de podium, les convives ont été invités à s’asseoir tout autour des tables d’études et non pas sur des chaises alignées. -oui les mannequins ont défilés directement sur les tables pour être plus proche des chanceux qui ont pu assister au défilé.