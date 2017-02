Jennifer Lopez s'exprime sur son côté cougar !

L'occasion pour elle de revenir sur toutes les rumeurs...

A 47 ans, J Lo est encore une bomba latina capable d’attirer l’attention sur elle. Ce n’est pas Damso qui dira le contraire, puisque le rappeur confirme nos dires dans son morceau « Quedelavie ».

« Je m’en fous qu’elle soit bonne aujourd’hui tant que son cul vieillit comme celui de J-Lo. »

Nous avons suivi durant plusieurs semaines, l’union entre elle et Drake. Une union qui a alerté la toile tant l’écart (17 ans) entre les deux tourtereaux est « choquant » à en croire certains internautes. Malgré tout, elle parait plutôt à l’aise sur le sujet, elle ne se qualifie pas de cougar mais seulement d’une femme allant dans le sens de ceux qu’elle aime. Et c’est sur le plateau de « The Ellen Show » que l’artiste a tenu à se justifier.

« Je ne sors pas avec des mecs plus jeunes. Il faut arrêter avec ça. Tu n'as pas besoin d'être jeune pour sortir avec moi, ce n'est pas ça. Quand je rencontre quelqu'un que j'apprécie, je sors avec lui, qu'il soit plus jeune ou plus vieux, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la personne, pas l'âge. Il s'agit de la personnalité de la personne, de qui elle est... Si son énergie me plaît alors peu importe (...). Drake m'a envoyé un son. Il me voulait dessus, on a bossé ensemble et voilà. Aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il va en faire. Du coup on traîne tous les deux. »

Elle n’a pas pour autant confirmé l’était de sa relation avec Drizzy, de quoi relancer le débat dans les jours qui suivent….