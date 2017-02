Rihanna bat le record de Michael Jackson !

Décidément Riri est vraiment au-dessus du lot…

C’est grâce à son single « Love On The Brain » que Rihanna détrône le roi de la pop !

Issu de son album « Anti », ce morceau est le quatrième et dernier single en date de l’artiste. Depuis sa sortie en septembre dernier, il est classé dans le top Billboard 100 ! Amy Winehouse avait déjà remise au goût du jour la soul et le doo-wop des années 50 et 60 et c’est ce qui a influencé Riri. Le titre est produit par Fred Ball et il vient d’atteindre la 8e position du classement Billboard hot 100. Il devient donc le 30e single de Rihanna à être classé dans le top 10 !

« Je me sens bénie, merci la Navy »

Un succès qui lui permet de battre un nouveau record, celui de Michael Jackson, d’une unité puisque le roi de la pop en comptait 29.

Nouvel objectif, aller chercher les 34 singles des Beatles et les 38 de Madonna.