Ordonnance de justice pour Chris Brown !

De nouveau déboire dans l’affaire Chris Brown / Karrueche Tran, et ce n’est pas du joli.

Chris Brown en aurait encore fait une belle puisqu’un nouveau rapport de justice affirmerait que Karrueche Tran aurait obtenu une ordonnance restrictive à l’encontre de Chris Brown.

Le rappeur ne peux plus approcher son ex à plus de 100 mètres !

Selon une déclaration sous-serment de Karrueche Tran, Breezy l’aurait menacé de la tuer en lui tirant dessus.

Le mannequin précise « qu’il ‘a dit à quelques personnes qu’il allait me tuer et que s’il ne pouvait pas l’avoir, personne ne le pourrait.»

Karrueche Tran fait même état, ce mois, au juge de coups et blessures orchestrés par ce dernier. Il aurait même menacé ses amis et jeté un verre sur l’un d’eux.

Pour les anglophones, vous pourrez retrouver la vidéo (ici) où Chris Brown prolifère des menaces à son encontre, chez nos confrères de TMZ !