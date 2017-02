Comme un retour aux sources de la part du rappeur...

Dans son dernier album « Nouveau Monde », sorti en avril dernier, on pouvait entendre le rappeur plus apaisé, réfléchi, sur des prods aux sonorités « pop ». Mais Fouiny Baby s’apprête à faire un retour des plus sale avec Capital du Crime Censuré, les fans pourront redécouvrir tout le côté hardcore du rappeur originaire de Trappes ! Mais en attendant la suite découvrez son nouveau clip « Chargée ».

Qu'en pensez-vous ?