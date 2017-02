Drake insulte Donald Trump !

Et c'était lors de son passage à Londres...

Drake est actuellement en tournée et ce weekend il était à Londres. Sur scène la canadien a décidé de parler politique américaine. Il faut dire, Drizzy passe une grande partie de l’année aux Etats-Unis.

Drake n’est pas fan du tout de Donald Trump.

« Si vous pensez qu’un homme peut diviser le monde, vous êtes putain de malades. C’est à nous de faire en sorte que ça n’arrive pas. Que cet homme aille se faire foutre ! »

Ce n'est pas un hasard s'il parle, à Londres, du Président des Etats-Unis.

Les habitants sont divisés sur la question d’une visite officielle de Donald Trump. De nombreuses manifestations ont eu lieu contre sa venue, des pétitions circulent. Le Parlement a finalement décidé de ne pas le recevoir.

« Chaque jour, je me réveille et je vois toute cette merde dans le monde, des gens qui essayent de nous diviser, des gens qui essayent de nous monter les uns contre les autres. Le moment dont je suis le plus fier, c’est de regarder dans cette salle et voir des gens de toutes les races et d’endroits différents. »