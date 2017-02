Après le succès de 'One Dance' découvrez le nouveau morceau du duo.

« One Dance » a connu un franc succès, personne ne peut le nier. C’est le premier single à toucher un milliard, oui un milliard de flux sur Spotify. La paire a donc décidé une nouvelle fois de faire équipe sur un nouveau morceau intitulé « Hush Up The Silence ».

Découvrez le morceau ci-dessous à 60:15 min.

Qu'en pensez-vous ?