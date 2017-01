Missy revient reprendre son trône !

La reine du hip hop est de retour et gare à celles qui ont pris sa couronne.

Depuis son inattendu comeback, lors du Super Bowl il y a deux ans, la reine du hip hop planche sur son album depuis 12 ans à cause de graves problèmes de santé qui l’ont éloignée des projecteurs.

Enragée comme on la connait, elle prépare un documentaire sur la création de son nouvel album avec le soutien de Timbaland et de Pharrell Williams. L’année dernière, d’ailleurs, elle est revenue en force avec « WTF » en featuring avec Skateboard P !

Mais cette semaine c'est avec « I’m Better » qu’elle remet les choses au clair.

La reine est de retour, excentrique et bling-bling, son look est travaillé sur son clip co-réalisé avec Dave Meyers. ET QUE DIRE DES CHOREGRAPHIES….

La sortie du trailer d’un documentaire laisse croire que son projet pourrait bien voir le jour cette année.

Que pensez-vous du retour de Missy Elliott ?