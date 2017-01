De l'ego trip et des punchlines, Sneazzy tout en maitrise !

Après avoir balancé son projet « Dieu bénisse SuperSound », le membre du 1995posse revient avec « N17 » son nouveau clip. Il semblerait que ce soit le premier extrait de la Saison 2 de l'EP qui devrait bientôt voir le jour.

Comme à son habitude, le goût et l’esthétique sont au rdv. SNZ semble avoir bel et bien trouvé son style. Des punchlines savoureuses, entre l’égo trip et le conscient, le Sneazz a bien mélangé la sauce...

Qu'en pensez-vous ?