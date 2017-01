Le rappeur est toujours fidèle à lui-même.

Specta c'est une voix, un flow et un univers sombre qu’il ne cesse de cultiver depuis Saian Supa Crew. Déjà l’élément le plus street du groupe, même si le rap a changé, le rappeur est toujours en connexion avec la réalité, incisif et appliqué. Valeur sûre de l’underground, il nous dévoile son dernier clip « Génocide » issu de l’album Metempsycose.

Specta est réellement un artiste fidèle à lui-même.

Des chandeliers, un massacre sur un piano accompagné d’une partition enflammée et le ton est donné !

L'album est sorti le 13 mai 2016.