La fille de Michael Jackson pense que son père a été assassiné.

Paris Jackson revient sur les circonstances de la mort de son père.

Elle aura attendu ses 18 ans pour parler de sa vie privée. La fille de Michael fait la une du dernier numéro du magazine de pop culture américain Rolling Stones.

La légende a été retrouvé sans vie, avec un taux mortel de propofol dans le corps. Le Dr Conrad Murray, son médecin, a finalement été reconnu coupable d’homicide involontaire. Elle n’avait que 11 ans lorsque son père est décédé et elle ne s’était jamais prononcé sur les mystérieuses circonstances de sa mort.

8 années plus tard, elle annonce à la presse qu’il y a eu un complot autour du décès de son père. Elle veut obtenir justice de la mort de son père, mais c’est un véritable jeu d’échecs…

« C’est évident ! Tous les indices le pointent du doigt, ça ressemble à une théorie de conspiration mais… Les vrais fans et tout le monde dans la famille le savent. C’était prémédité »

« Et j’essaie de jouer au jeu d’échecs de la bonne manière. Et c’est tout ce que je peux dire à ce sujet en ce moment. »

Mais elle a des soupçons encore plus sombres concernant la mort du King of the pop.

« Il laissait planer des rumeurs concernant des gens qui étaient à sa poursuite. Et à un moment donné, il disait même ‘’Ils vont me tuer un jour.’’ »​

La plupart des gens la condidèrent comme une blanche. Blonde aux yeux bleus, pour elle c’est une évidence, elle est une jeune femme noire.

« Je me considère noire. Mon père me regardait dans les yeux et il pointait son doigt vers moi tout en disant : Tu es noire, sois fière de tes racines ! Et je me disais : OK, c’est mon père, pourquoi me mentirait-il ? »

Quand les journalistes de Rolling Stones insistent sur les liens de parenté entre et elle et M.J, elle répond naturellement :

« C’est mon père. Il sera toujours mon père. Les gens qui le connaissent vraiment bien me disent qu’ils arrivent à le voir en moi, c’est fou ! »

Alors qu’elle n'était qu’une enfant, elle a réalisé que le monde ne comprenait pas son père comme elle.

« Mon père pleurait le soir »

« Vous représenter vos parents en train de pleurer parce que le monde entier les déteste pour quelque chose qu’ils n’ont pas fait… Et il était tout pour moi. Et voir tout ce qui compte souffrir, ça m’a fait haïr le monde entier, à cause de ce qu’il lui faisait. Je me suis dit ‘’Comment les gens peuvent-ils être aussi méchants ?’’ »

« Excusez-moi, je me laisse emporter. »



