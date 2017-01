Le fondateur de WorldStarHipHop est mort !

Une triste nouvelle pour la culture urbaine !

Lee O’Denat, plus connu sous le nom de « Q » est décédé à l’âge de 43 ans, dans son sommeil.

Dois-je vous rappeler ce qu’est WSHH ?

Le site est connu pour avoir publié et diffusé du contenu viral, y compris des vidéos hip-hop et des mixtapes pour mettre en lumière les talents de hip hop à venir et à donné naissance à un slogan populaire pour la communauté en ligne :

« WorldStar »

Un slogan cité par tous les utilisateurs qui enregistrent des événements scandaleux et les publient sur le net.