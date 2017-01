Kendall Jenner et A$AP Rocky aux puces de Saint-Ouen !

Les deux tourtereaux ne se quittent plus. Après avoir été vu ensemble il y a quelques jours au Diamond Store à New York, à Miami ou à Los Angeles, les deux stars étaient à Paris pour la Fashion Week.

A$AP Rocky en a profité pour emmener sa belle loin des tapis rouges et de l’avenue Montaigne, pour arpenter les allées du marché Paul-Bert-Serpette de Saint-Ouen, un lieu incontournable pour les stars en séjour dans la capitale. On peut y trouver le plus grand nombre de brocanteurs et antiquaires au mètre carré au monde et… Morsay !

Selon des proches, ils ne seraient pourtant pas dans une relation très sérieuse.



« Ils ne sont pas vraiment ensemble, mais c'est sûr qu'ils passent beaucoup de temps à s'envoyer des messages et à passer du temps ensemble.»

Une chose est sûre, la jeune femme n'a pas confirmé sa relation avec le rappeur...