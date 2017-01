KPoint est sur la ''Demi-Lune'' avec ses trafiquants !

Découvre le dernier clip de KPoint : Demi-Lune

Le rappeur, producteur et musicien KPoint débarque avec un nouveau clip intitulé "Demi-Lune". Dans ce visuel (disponible en 4K) en noir et blanc et aux effets de vision nocturne par moments signé Satori Vision, le rappeur originaire du 91 nous lâche un rap violent d'une voix puissante !

Sur la prod imposante de 432inc, Kpoint et ses trafiquants portent une torche enflammée et nous envoient sur la demi-lune avec eux !

En attendant la sortie d'un projet, on vous laisse découvrir cet artiste talentueux en pleine ascension.