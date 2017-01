Vous pouvez acheter des chaussettes Tupac !

Stance revint avec 2 nouveaux modèles.

Après avoir eu la bonne idée de lancer deux paires de chaussettes inspirées du style Gucci Mane, Stance revient avec des nouveaux modèles à l’effigie de Tupac.

La marque s'était déjà faite remarquer avec des chaussettes Big Sean, Rihanna ou encore Cam’ron, la marque a cette fois dévoilé deux éditions limitées différentes de l'un des plus grands artistes que ce monde ait connu.

La première reprend une image célèbre du MC prise par Mike Miller, torse nu, devant des jantes Cadillac.

La deuxième est une reproduction en dessin de 2Pac en mode Thug Life avec en prime le bandana qui rend le produit authentique et original.

C'est 20$ la paire, vous avez la possibilité de les commander sur le site internet Stance France.

Découvrez la bande annonce du biopic ALL EYEZ ON ME, dont la sortie est prévue au mois de juin prochain.