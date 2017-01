Le rap est à l'honneur sur Soundcloud !

La plateforme a présenté une infographie des tendances d’écoutes en 2016.

La plateforme Soundcloud a présenté une infograhie synthétisant les tendances d’écoutes de l’année passée, ainsi que les tops d’écoute par album, par titre et par pays... Et le rap est à l'honneur, avec une place de marque.

L’album le plus écouté est remporté par Chance The Rapper avec "Coloring Book".

Le rappeur annoncé sur twitter que les mixtapes et albums publiés sur la plateforme seraient éligibles aux Grammy Awards 2018 grace à la nouvelle règle en vigueur. Les plateformes de streaming sont admissibles à la condition d’exister depuis au moins un an et avoir un service d’inscription payant.

Desiigner cumule le plus d’écoute, 147 millions de play, avec "Panda".

L’artiste le plus suivi sur la plateforme est Lil Uzi Vert avec 800 mille abonnés.

Les tags les plus utilisés sont #TRAPSOUL, #cloudrap, #LatinTrap, #vaporwave, #retrowave, #phonk ou encore #AfroTrap.

Et enfin Paris fait partie des 14 Et enfin villes les plus créatives aux côtés de Londres, Los Angeles, New York, Toronto ou encore Mexico.