Cet été, Mourinho veut recruter du lourd !

Il compte sortir le chéquier pour ramener de nouvelles stars !

Cet hiver, le « Special One » ne compte pas recruter, seulement vendre. Le but est d’économiser pour réaliser un mercato de qualité. L’été dernier déjà, Manchester United a dépensé pas moins de 185 millions d’euros en recrutant le joueur le plus cher de l’histoire, Paul Pogba, 105 millions d’€. Mais également Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan et Eric Bailly.

Juillet et Août s’annonce donc intenses du côté des Red Devils.

« En janvier, nous allons vendre et c’est tout. Parce que nous voulons économiser pour être capables d’attaquer lors du prochain mercato estival comme nous avons déjà fait. Nous nous efforcerons de trouver de gros joueurs qui pourront vraiment nous aider comme nous l'avons fait avec les quatre joueurs l'été dernier. »

La presse anglaise raconte que Jose Mourinho aurait six priorités.

Antoine Griezmann

Ce n’est pas un secret, Mourinho souhaiterait piquer l’attaquant français à l’Atletico Madrid. Malgré son énorme clause de départ, de nombreux clubs tenteront de s’attacher ses services. Les dirigeants mancuniens seraient prêt à mettre 100 millions d’euros car pour Jose Mourinho c’est l’attaquant idéal pour son système.

Nemanja Matic

Une priorité pour le coach portugais, remplaçant idéal de Morgan Schneiderlin et de Michael Carrick. Actuellement à Chelsea, il est très important dans le dispositif d’Antonio Conte cette saison. Le recruter ne sera pas facile, mais il pourrait être tenté de retrouver son ancien manager.

Tiemoue Bakayoko.

Toujours dans l’idée de remplacer Morgan Schneiderlin, Memphis Depay et Michael Carrick, Le Mou pense au jeune talent de L’AS Monaco. Il serait prêt à débourser 46 millions d’€, estimant qu’il serait le complément idéal de Paul Pogba. Depuis le début de saison il impressionne et plusieurs clubs européens comme Chelsea ou Arsenal.

James Rodriguez.

Le milieu de terrain du Real Madrid est en manque de temps de jeu. Annoncé sur le départ cet hiver, le joueur devrait finir la saison à Madrid même si pour le moment rien ne l’indique. Manchester United est déjà sur le dossier, son club demanderait pas moins de 80 millions d’€. L’ancien monégasque est une valeur sûre mais le recruter sera très compliqué tant il est courtisé par de nombreux clubs européens. Chelsea est notamment prêt à tout pour s’offrir ses services.

Bernardo Silva

Jose Mourinho serait prêt à débourser 81 millions d’euros pour s’offrir le joueur du club du Rocher. Depuis le début de la saison le joueur est impressionnant, il est l’un des joueurs clés du succès de l’AS Monaco. Seulement âgé de 22 ans, le recruter serait de bon augure pour préparer l’avenir du club mais le Real Madrid lui ferait également du charme.

Victor Lindelof

C’est LE défenseur que souhaite enrôler Manchester United l’été prochain. Le Suédois de 22 ans impresionne au Portugal et fait déjà beaucoup parler de lui. Il affiche une solidité impressionnante et une maturité pour son jeune âge, c’est l’une des étoiles montantes du football européen. Sa clause s’élève à 45 millions d’€.

Henrik Larsson dit de lui qu’ « il joue déjà à un niveau élevé, alors il prêt pour un club comme Manchester United. »