Sprite fait de la pub grâce à Fianso !

Qui a dit que le rap n'était pas entré dans la culture populaire ?!

2017 est bel et bien l’année de Sofiane. Depuis le tournage de « Ma cité a craqué » dans la cité des Mureaux, il ne cesse de faire parler de lui. Et pour cause, après le tournage du clip, le rappeur déclenche malgré lui une émeute avec les forces de l’ordre.

De là est né le légendaire « Eh vos daronnes ils boivent du Sprite sa mère », balancé par un jeune du quartier à la police.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, Sofiane l’a même utilisée dans son clip, mais pas seulement… Cette vidéo a tellement marqué les esprits que Sprite a profité du buzz pour s’offrir un coup de promotion sur les réseaux sociaux. La marque a en effet décidé de lancer un jeu-concours en proposant de gagner 1 an de Sprite gratuit.

Alors qui a dit que le rap ne faisait pas partie de la culture populaire ?