Kaaris accusé de misogynie !

Une fois de plus, un média s'attaque au rap français.

Le rappeur Kaaris a été accusé par "Le Parisien" de misogynie.

« Tchoin » est un terme issu du nouchi, un argot parlé en Côte d’Ivoire, le pays de naissance du rappeur et qui désigne une prostituée. L’un des premiers à l’avoir utilisé est Joke dans "Miley." Puis le terme s’est démocratisé dans le rap. Récemment Booba dans le titre « Daniel Sam » qualifie la mère de Patrice Quarteron de « tchoin », puis c’est au tour de Kaaris de créer le buzz avec son titre « Tchoin ». Avec un tel nombre de vue, le rappeur de Sevran enregistre son plus beau succès depuis longtemps.

Lorsqu’on lui pose la question en interview, il assure que ce n’est que du « second degré. »

La vulgarité et l’outrance sont ses fonds de commerce et le rappeur atteint des sommets. Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux. Comme d’habitude, certains et certaines sont indignées face à la « violence » des mots. D’autres parlent de musique. Les avis sont partagés.

Mais les femmes tiennent leur revanche, notamment avec cette jeune fille sur instagram.

Le sujet de la misogynie dans le rap a été abordé des millions de fois, et vous que pensez-vous que le titre de Kaaris est misogyne?