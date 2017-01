Booba n'a pas mis l'ambiance à la cérémonie d'ouverture.

Une performance dans un stade à moitié vide.

La grande fête espérée n’a pas eu lieu. Malgré le beau temps le stade de 40 000 places n’a pas été remplie à moitié. La situation politique du pays et les appels au boycott de l’opposition au pouvoir expliquent en grande partie ce peu d’engouement. Les internautes ont également appelé au boycott, sur Twitter notamment.

Tout était réuni pour que cette cérémonie d'ouverture ne soit pas des plus réussies, malgré le casting de stars invitées pour l'occasion. Seul sur scène et rejoint à la fin par Akon, le public lui a répondu mais le spectacle laisse un goût d'inachevé.

Le Duc de Boulogne était vêtu d'un t-shirt de sa marque réprésentant l'Afrique avec le message en anglais:

"J'ai couru comme un exclave pour marcher comme un roi."

Et puis ils ont pu déclarer la CAN 2017 ouverte. Mais Booba a aussi profité de ce passage en Afrique pour faire du tourisme. Des moments immortalisés sur son compte officiel Instagram. Dans une vidéo publiée samedi, il se filme se promenant sur une plage de sable blanc. Dans la végétation, on aperçoit un éléphant. Le rappeur tente alors de faire un selfie où l'animal apparaît. Mais ce dernier, peut-être énervé par la présence de Booba et ses compagnons, se met en mouvement. Le groupe se met alors à courir et l'image se brouille, pendant qu'on entend leurs cris et leurs rires.