Quand Kendrick Lamar plie « So appalled » de Kanye West.

Une pépite refait surface sur la toile !

En 2009, peu de gens connaissaient Kendrick Lamar. Et pourtant c’était une période cruciale dans la carrière du rappeur de Compton.

Il y a huit ans donc, le jeune K.Dot laisse tomber son blaze pour redevenir Kendrick Lamar, loin d'imaginer le succès auquel il était destiné mais déjà certain de son talent.

Découvrez son freestyle complètement taré sur une instru du magistral My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Pensait-il d’ailleurs que des années plus tard, il collaborerait avec Yeezy sur le très bon « No More Parties in L.A », extrait de The Life of Pablo ? Probablement pas, mais force est de constater que son talent au micro était déjà évident.

"god made me to spray out my voice to the world. Straight up"