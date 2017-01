Quand Omar da Fonseca devient fou face à Messi.

Découvrez la réaction du commentateur après le somptueux coup franc de l'argentin.

Lionel Messi sauve une nouvelle fois son équipe et une nouvelle fois avec un magnifique coup franc. En 2017, la pulga a marqué 3 buts et les 3 ont été inscrits sur des coups francs magnifiques. Et ce n'est pas Omar da Fonseca qui dira le contraire. Le commentateur de BeinSports est complètemnt devenu fou face au génie du quintuple Ballon d'Or.

En conférence de presse son entraîneur s’est enthousiasmé :

« Je ne le comparerai à personne, personne n’est meilleur que lui. »

« Citez-moi un match où Leo Messi n'a pas été décisif. Je n'y connais rien en chiffres, je m'y connais en football et nous souhaitons tous que Messi reste de nombreuses années ici pour continuer à prendre du plaisir. »

« Je ne le comparerai à personne, personne n'est meilleur que lui. Mais peu importe la phase de jeu, si c'est un coup franc ou une action de jeu. Tout au long de ces années, ce qui a convaincu les gens du niveau de Leo Messi, ce n'est pas sa capacité à marquer des buts mais à sentir au mieux le jeu dès qu'il reçoit le ballon. Il rend ses partenaires meilleurs. »

Ce but du quintuple Ballon d'Or a évité bien des problèmes à son équipe, qui s’acheminait vers une prolongation très aléatoire après des buts de Luis Suarez (36e) et Neymar (48e s.p.) puis la réduction du score d’Enric Saborit pour Bilbao (51e).

Le Barça est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, épreuve dont il est double tenant du titre. C’est aussi sa première victoire de 2017, un succès qui fera beaucoup de bien aux Catalans, pas forcément au mieux en Championnat