Drake est trop BANKABLE pour les autres.

La tournée SUMMER SIXTEEN est la plus rentable de l'histoire.

En plus de tous ses succès et records, le rappeur en ajoute un autre. Sa tournée mondiale Summer Sixteen, qui a eu lieu l'année dernière, est à ce jour la tournée hip hop la plus rentable.

Au total, 19 793 spectateurs pour 54 concerts de juillet à octobre, avec un prix moyen par place estimé à 112,08 dollars. Les ventes de billets ont généré pas moins de 85 millions de dollars! Le pactole aurait pû être plus conséquent mais Drake s'est foulé la cheville durant la tournée, l'obligeant à annuler plusieurs dates. Il détrône le le Watch The Throne Tour de Jay Z et Kanye West. Ces deux derniers avaient cumulé plus de 75 millions de dollars entre le mois d'octobre 2011 et juin 2012.

Drake et Young Thug ont annoncé la tournée commune "The Boy Meets World Tour", qui s'arrêtera à Paris le temps de deux représentations, l'une prendra place le 12 mars 2017, l'autre le lendemain.