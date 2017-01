I am de retour avec « Rêvolution » !

Le mythique groupe marseillais est de retour avec un nouvel album…

Le 3 mars sortira le nouvel album d’IAM intitulé « Rêvolution », dont la prochette est ornée d’un micro en forme de poing levé. Et c’est sur les réseaux sociaux que le groupe l’a annoncé.

Le groupe dont les membres Akhenaton, Shurik’N, Kheops, Imhotep et Kephren incarnent depuis bientôt 30 ans un rap français érudit et engagé fête cette année les 20 ans de l'album mythique "L'ecole du micro d'argent (1997)" par une tournée dans toute la France avec deux dates de concertà l'AccorHotels Arena à Paris le 24 et 25 novembre prochain.