Soulja Boy vs Chris Brown... la suite et la fin ?

Visiblement très remonté contre Chris Brown, Soulja Boy s’en est pris à Rihanna en révélant leur supposée brève relation… puis s’excuse pour son attitude ces derniers temps.

"Maintenant, le monde entier va le savoir mais j'étais avec Rihanna il y a 5 ou 6 ans. Elle et moi dans une chambre d'hôtel. Voilà ce qu'il s'est passé, Chris m'a appelé pour savoir si j'étais avec elle et si il s'était passé quelque chose. Mais mec, de quoi tu te mêles, tu l'as frappé alors en quoi ça te regarde ce qu'on fait ensemble ? Laisse-la vivre sa vie, elle n'est plus du tout intéressée par toi maintenant. (...) Personne ne l'aurait jamais su si ce n'était pas pour toi. T'es un idiot, tu t'exposes tout seul. Maintenant, tout le monde le sait que j'ai eu deux de tes bitches."

Rihanna a-t-elle vraiment trompé Breezy ?

Mais depuis quelques heures les choses prennent une tournure complètement différente.

Après avoir effacé tous les posts Instagram relatifs à l’affaire, ce dernier a posté une nouvelle vidéo où il s’excuse platement pour son attitude ces derniers mois.

« Cette vidéo est pour la Team Soldier et tous mes fans. Je veux m’excuser. Ces derniers mois je me suis comporté comme un imbécile. (…) À la fin de la journée ce qui importe ce n’est pas qui commence à clasher, mais qui met fin aux hostilités. »

Il explique ses dérapages par la récente hospitalisation de sa mère.

« Je veux faire de la musique avec Chris Brown, (Lil) Yachty, Quavo, tout le monde. »