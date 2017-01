Le rappeur nous dévoile son tout nouveau clip, l’intro du projet « Red Album ».

Le rappeur originaire de Grenoble, notamment connu pour bosser avec Kool Shen, nous dévoile son dernier clip "Mal aimés".

Il nous avait déjà étonné avec son précédent Black Album en mélangeant le style old school qu’on lui connait bien et un nouveau style trap plus étonnant. Red Album est sorti le 28 octobre dernier.