Lil Wayne n’arrête pas la musique son album va bientôt sortir Tha Carter V .

Martin Shkreli fait encore des siennes

Alors qu’en septembre dernier, le rappeur américain annonçait qu’il se retirait du rap game. Son album « Tha Carter V » va peut-être voir le jour d’une manière plutôt inattendu.

Martin Shkreli, un gestionnaire de fonds d'investissement américain, connu notamment pour avoir fait augmenter le prix d'un médicament destiné à lutter contre le Sida de 13,50$ US à 750$ US, aurait réussi à se procurer un exemplaire de l’album de Weezy. C’est sur périscope, son réseau social de prédilection, qu’il aurait diffusé un extrait de ce qui est selon lui le carter V, un double album. Un titre qui pourrait bien être authentique d’après l’entourage du rappeur.

L’homme le plus détesté des Etats Unis se serait dit prêt à partager l’album sur le net, et aurait d’ores et déjà été contacté par plusieurs plateformes de streaming, même si aucun accord n’aurait été signé pour l’instant.

A noter que Shkreli n’en est pas a son premier coup d’essai, c’est en effet lui qui détient le seul et unique exemplaire de « once upon a time in shaolin » le dernier album du Wu tang. Il avait promis qu’il le partagerait sur le net, mais il s’est seulement filmé sur périscope en train de l’écouter.

Pour l’heure Lil Wayne n’aurait pas encore réagit.