Découvre le dernier clip de Timal : 4ème rapport.

Un nouveau rappeur fait sensation en ce moment avec une série de freestyle intitulée "Rapport".

Timal vient de publier le quatrième épisode intitulé "4eme rapport", qui comptabilise plus de 400 000 vues sur youtube en une semaine, sur une grosse prod trap agressive comme on aime signée BBP. L’artiste doté d’un flow aigue et tranchant manie les mots avec violence et compte bien faire parler de lui dans le rap game !