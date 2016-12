The S en plein ''Blackout'' avec Sofiane !

Découvre le dernier clip de The S : BLACKOUT en featuring avec Sofiane.

Le rappeur issu du collectif XVBarbar, groupe phare du 17ème arrondissement de Paris, dévoile le deuxième épisode de sa série de freestyles intitulée "Blackout"!Et dans ce second volet, The S a décroché le featuring du moment avec Fianso...

Sofiane, l'auteur des très réussis "JeSuisPasséChezSo", rappeur du 93 qui vient également de signer chez Capitol pour un montant historique ! Et c'est ce dernier que The S a choisi pour son "Blackout" et on comprend pourquoi !

Le son est tout simplement d'une violence comme on aime ! Sur une prod trap signée Ghostkiller, les deux rappeurs cernés par le ghetto en personne font face à la caméra de STARBASS et lancent leur bombe atomique !