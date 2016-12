PNL poursuit sa série sur ''Onizuka'' !

Découvre le dernier clip de PNL : Onizuka, extrait de l'album ''Dans La Légende'', toujours disponible.

''Dans La Légende'', voilà un nom d'album loin d'être usurpé. Jamais lassé par le succès, PNL revient mettre tout le monde d'accord en innovant encore et encore.

Avec le clip du superbe titre ''Onizuka'', le groupe repousse les limites du game dans un court-métrage soigné, à même de nous rester dans la tête pour longtemps. Nous voici donc avec la suite de la ''série'' entamée avec le visuel de ''Naha''. Un quartier, une embrouille, du plan-séquence maîtrisé, de la violence jamais gratuite...

Le réalisateur, Mess, sait faire la différence. Qu'on se le dise, Ademo et N.O.S n'arrêteront pas de nous surprendre, une fois de plus on plane, entre les références à G.T.O et un rendu efficace du quotidien...