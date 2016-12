Le manager de The Game a-t-il ordonné le meurtre d'un membre du G-Unit ?

Sacré rebondissement dans une affaire qui commence à dater...

L'ancien manager de The Game et Sean Kingston, Jimmy ‘'The Henchman'' Rosemond, purge actuelle une peine d'emprisonnement à vie pour contrebande de cocaïne transportée dans des équipements musicaux entre les studios de New York et Los Angeles.

Il a été condamné de nouveau en décembre 2014 pour avoir ordonné à des porte-flingues l'assassinat d'un associé du groupe de rap mondialement connu G-Unit (dont le nom n'a pas été dévoilé). D'après les procureurs, cet acte est une vengeance liée à l'agression de son fils.

En mars 2014, la juge Colleen McMahon a déclaré l'affaire non valide, le jury n'avait pas pu se prononcer dessus... Mardi dernier, un groupe de trois juges a pourtant déclaré que McMahon avait commis une erreur en limitant indûment la capacité de Rosemond à se défendre contre les accusations lors de son deuxième procès.

Malgré cet énorme rebondissement, l'avocat de l'accusé reste confiant : ''C'est une étape importante dans la voie de la justice pour M. Rosemond. Nous allons continuer à travailler dur pour prouver son innocence".