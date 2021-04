Soulja Boy et Tory Lanez se clashent

Les deux rappeurs sont dans tous les beefs en ce moment...

Avec cette semaine riche en mauvaises nouvelles (la mort de DMX notamment), on a essayé de trouver une petite news plus légère et sympa pour contrebalancer tout ça. Évidemment, quand on veut rire, on regarde du côté de l'Amérique et notamment de Tory Lanez, dans la sauce jusqu'au cou depuis les coups de feu qu'il aurait tiré sur Megan Thee Stallion, son ex-copine, lors de l'année 2020. Alors que le procès va bientôt commencer, Soulja Boy a décidé de se mettre à l'insulter, tout ça parce que Tory a déclarer que non, Soulja Boy n'avait pas importé la marque BAPE dans le rap US.

Soulja Boy not feeling Tory Lanez ???? pic.twitter.com/nXJxY9pe3H — Saycheese TV ???????? (@SaycheeseDGTL) April 8, 2021

Dans un tweet qui a depuis été supprimé rapidement, Soulja déclare : "les n*gros vont baffer Tory Lanez jusqu'à ce qu'il perde plus de cheveux, le gars est un abruti. Il tire n'importe où, sur des meufs, ce menteur". Beaucoup d'accusations et d'agressivité en très, très peu de lignes, c'est la marque de Soulja. Déclarer des choses provocantes et laisser tout ça partir en vrille. Sauf que cette fois, ça ne s'est pas passé comme ça et l'histoire s'est réglée dans la journée au téléphone.

Just got off the phone wit @torylanez y’all chill we good on gang. Misunderstanding. — Soulja Boy (Drako) (@souljaboy) April 8, 2021

Furieux, Tory Lanez a appelé Soulja dans l'heure et si on en croit Soulja Boy, ça s'est fait sans insultes et sans problèmes, tout ça ne découlant que d'une grosse incompréhension. On vous traduit ça : il s'est pris un beau coup de pression par téléphone et a décidé de s'excuser, mais a dit à ses fans que Tory et lui avaient discuté comme des hommes. On est assez fascinés par la facilité de Soulja à foutre la merde avec n'importe quel sujet futile, comme une marque de vêtements.