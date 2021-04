Drake et Rick Ross : l'album commun est une "sérieuse possibilité"

Ca chauffe très fort en studio apparemment.

On vous avez parlé d'un éventuel album commun entre Drake et Rick Ross, il y a quelques semaines. Un projet qui ferait à coup sûr trembler les bacs mais dont nous n'avons aucune trace pour le moment. C'est la star du foot US et grand ami des deux rappeurs, Chad "OchoCinco" Johnson, qui avait vendu la mèche, en disant sur Twitter que la meilleure collab entre Drizzy et Rozay était le projet commun qu'ils étaient actuellement en train d'enregistrer. Mais jusqu'ici, on n'avait eu aucune confirmation de la part des deux concernés.

C'est désormais chose faite ! Enfin, pas vraiment, mais ça sent très, très bon. De passage en interview chez MSLMedia, Rozay a confirmé qu'un travail était en cours et qu'ils discutaient avec Drake pour savoir quelle direction donner précisément à ce qu'ils étaient en train de faire. "Après notre dernière sortie, sur son projet incroyable qu'il vient de sortir... "Lemon Paper Freestyle", on a eu cette discussion. Et on a considéré cette idée très sérieusement, pour de vrai". Le rappeur de Miami fait référence à son apparition sur un des titres de l'EP de Drake, "Scary Hours 2", sorti il ya peu de temps.

Rick Ross vient donc de confirmer qu'ils ont bien bossé en studio ensemble sur plusieurs morceaux et que la possibilité d'album commun est très réelle. Toutefois il ajoute aussi dans l'interview que rien ne se fera avant la sortie de "Certified Lover Boy", l'album solo de Drake tant attendu, depuis plus d'un an maintenant. On va donc devoir encore patienter avant de pouvoir écouter un éventuel album commun...