JeanJass dévoile la tracklist de "Hat Trick"

JeanJass compte bien mettre un triplé avec son prochain projet.

On vous parlait tout à l'heure de l'album solo de Caballero, et de la "pause" prise par le duo Caba & JeanJass pour se laisser le temps de sortir des albums solo. Cette pause est toute relative, puisque, bien que séparés, les deux rappeurs sortiront leur projet le même jour, le 16 avril. Une manière de montrer qu'ils resteront liés, quoiqu'il arrive. Après la tracklist de Caballero, c'est cette fois-ci celle de JeanJass qui a été dévoilée par l'artiste lui-même. Ca s'appellera "Hat Trick" et ça nous promet du lourd.

En effet, le rappeur de Charleroi a prévu 18 morceaux pour son album, et seulement 3 feauturings. Un avec Akhenaton, sur "Mains qui prient" et un autre avec RAF, du groupe Exodarap dont JJ faisait partie lui aussi, sur le morceau "Mari de Kim". Enfin, on aura aussi droit à un feat avec Nemir sur "Berkane". Il a dévoilé sa tracklist en reprenant à son compte le concept des cartes Fifa Ultimate Team (ou FUT pour les intimes), un mode de jeu basé sur les échanges de cartes dans les derniers FIFA.

On peut noter le beau travail pour le visuel, que ce soit pour la pochette, vintage et bien perchée, ou pour la tracklist. Caballero avait lui aussi proposé un visuel intéressant pour sa propre tracklist, mais moins drôle que celui de JeanJass. On a hâte de voir ce que renferment les deux projets, qui seront donc dispo dans moins de deux semaines.