Vald dans "The Voice" : il explique la création de "Deviens génial"

Une histoire assez touchante.

Vald fait désormais partie des artistes les plus appréciés et connus des français. Il avait déjà commencé par attirer un public un peu puriste, avant d'élargir considérablement en ramenant ensuite beaucoup de jeunes, grâce à des interviews ou des titres plus ouverts comme "Selfie", "Ma Meilleure Amie" et bien d'autres, avant de devenir une véritable superstar, qui fait le tour des festivals et des grosses salles de France, avec des scores de ventes incroyables. De passage dans l'émission à succès "The Voice", il a expliqué l'idée derrière la création du morceau "Deviens Génial".

#TheVoice

“Tout le monde est apte à se faire aimer. Il suffit de devenir génial. “ ❤️

Quand @vald_ld explique l’origine de son titre “Deviens Génial“ ???? pic.twitter.com/UCmGsDyvDi — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) April 1, 2021

Vald décrit notamment le sentiment qu'il a rencontré en emmenant son fils au parc, dans les premiers mois de sa vie. A ce moment, le petit Charles ne savait pas encore parler, car il était trop jeune. Du coup, aucun des autres enfants du parc ne voulait jouer avec lui, ou même lui donner de l'attention. Ce qui a apparemment profondément touché papa Vald, puisqu'il s'est mis à cogiter et à conclure là-dessus : "tout le monde est apte à se faire aimer, il suffit juste de devenir génial". Une philosophie à double sens et à double tranchant, comme souvent avec le rappeur d'Aulnay.

La musique a visiblement touché les candidats participants à l'émission, de leur propre aveu. Pour Vald, cette apparition dans l'une des émissions les plus regardées du PAF va sans aucun doute accroître encore un peu sa notoriété, d'autant plus que son passage a été remarqué. On espère évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière !