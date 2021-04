Young Dolph décide d'arrêter le rap définitivement

Une retraite anticipée pour l'artiste de 35 ans.

Une triste nouvelle pour le rap game... Young Dolph a annoncé vouloir mettre un point final à sa carrière dans l'industrie musicale. Il a déclaré à ses fans la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Il met fin à plus de dix ans de carrière. Ce rappeur originaire de Memphis n'a pas toujours eu la vie facile, dans ses sons, il explique que ses deux parents étaient addict à la cocaïne et au crack, il a dû se débrouiller seul et s'est vite retrouvé à vendre cette drogue dans la rue. Mais à la mort de sa grand-mère, il décide de se reprendre en main et de se concentrer sur sa musique. Il connait un succès local avec sa première mixtape "Paper Route Campaign" et créer même son propre label "Paper Route Empire".

Young Dolph c'est plusieurs titres classés dans le classement Billboard dont le hit "Cut it" en collaboration avec O.T. Genasis qui comptabilise plus de 200 millions de vues sur YouTube. Mais c'est aussi une rivalité de plusieurs années avec un rappeur originaire de la même ville que lui, Yo Gotti. Cette mésentente a été l'origine de plusieurs diss tracks mais aussi d'une fusillade où Dolph a failli perdre la vie. Le principal suspect de l'affaire étant un proche de Gotti.

Sa mixtape "Dum&Dummer 2" en collaboration avec Key Glock, qu'il considère comme la relève, serait donc sa dernière production musicale : "J’espère que vous appréciez tous la nouvelle mixtape, c’est le dernier projet que je sors. Je n’avais pas prévu de vous le dire, mais je pense que vous vous devez de savoir que j’en ai terminé avec la musique."

Mais ce n'est pas la première fois que Young Dolph fait cette annonce, un an en arrière en mars 2020, il avait fait la même phase en précisant qu'il voulait être plus présent dans la vie de ses enfants avant de sortir quelques mois après le projet "Rich Slave". On espère donc qu'il reviendra une nouvelle fois sur ses positions et fera un retour en force.