Lefa : un album surprise pour le 2 avril !

L'opus s'appellera "D M N R".

Depuis que Lefa est revenu au rap après la longue pause qu'il a pris après la fin de l'aventure Sexion d'Assaut, il fait partie des artistes les plus prolifiques du game. Et surtout, il a la dalle, il ne compte certainement pas s'arrêter là ! La preuve, il a pris tout le monde par surprise en annonçant un projet inédit pour ce vendredi 2 avril, "D M N R". On n'en sait pas beaucoup plus sur cet opus, le rappeur se montrant sibyllin mais toujours intrigant dans sa communication.

Le tweet envoyé par Lefa dit simplement : "D M N R, Nouvel album demain 00h" agrémentée d'une courte vidéo de 30 secondes dans lequel on le voit exercer le métier de démineur avec cette phrase et un court extrait inédit.

"A chaque intervention, le démineur doit faire preuve de courage, d'intelligence et d'une habilité sans faille. Pour désamorcer une charge explosive, pas de seconde chance..."

D M N R

Nouvel album demain 00h pic.twitter.com/HQ3mYKHtNh — LEFA (@LEFAauthentique) March 31, 2021

Il faut dire que Lefa avait plus ou moins teasé cette sortie, mais il était resté tellement énigmatique qu'on n'avait pas forcément su décrypter. Sur la première publication, on trouve seulement ces deux indices :

"0402 : 00’’"

"05P1X12"

Le deuxième était un QR Code qui cache un groupe WhatsApp réunissant les 250 premiers fans à s'être connectés. Lefa en fait-il partie ? C'est toute la question...

Pour en savoir plus, il faudra certainement attendre la sortie de l'album !