Justin Bieber donne le Top 5 de ses rappeurs préférés

Il a donné le nom du GOAT selon lui.

Justin Bieber, cet artiste devenu mondialement connu à l'âge de 15 ans seulement a bien grandi depuis. Il vient juste de sortir son septième album et à l'occasion d'une interview, il a dévoilé les artistes du moment qu'il aimait et a insisté notamment ses cinq rappeurs favoris.

Les débuts de Justin Bieber, c'était la frange, des musiques comme "One Time" ou encore "Baby" et des millions de fans hystériques à chaque prestation de l'artiste. Il était surnommé par tous les médias, le roi de la teen pop. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts près de dix ans après son explosion. Après une période difficile entre des démêlés avec la justice, des problèmes de santé luttant contre la maladie de Lyme et une sévère dépression, Justin Bieber semble avoir trouvé un juste équilibre notamment grâce à sa femme Hailey. Il a bien évolué depuis son adolescence et cela se ressent dans sa musique.

Le 19 mars dernier, il a sorti un nouvel album nommé "Justice". Dans le cadre de sa tournée promotionnelle, il a pris le temps de répondre aux questions de DJ Khaled pour le podcast "The First One" sur Amazon Music. Il a expliqué sa vision du projet et le mood qu'il a voulu instaurer à travers la tracklist.

Mais une question a retenu notre attention, celle de ses artistes préférés et surtout le top 5 des rappeurs dont il aime le travail. Sans détour, il a cité The Notorious B.I.G., Eminem, Kanye West, Drake et pour lui le GOAT de tous les temps est et restera Lil Wayne. Il n'est pas le seul artiste à penser cela, la liste s'allonge entre l'ancienne et la nouvelle génération.

Il a également parlé de Giveon, un artiste qui commence tout juste à percer et dont la voix ne laisse pas insensible le chanteur canadien. Il l'a d'ailleurs invité sur son album pour un featuring sur le titre "Peaches" avec aussi Daniel Caesar : "J’aime vraiment Giveon. C’est un nouvel artiste vraiment incroyable que j’ai découvert récemment et que j’ai eu sur l’album. C'est l'un de mes préférés".

Dans cette interview, on ressent un Justin apaisé, plus mature et fier de son projet engagé. Et il a de quoi ! L'album est un carton, de grosses têtes de l'industrie musicale y figure, on compte parmi eux Khalid, Chance the Rapper ou encore Burna Boy pour une collaboration inattendue.

Il n'a même pas attendu une semaine pour sortir la version Deluxe avec pas moins de six nouveaux titres dont cinq featurings. A découvrir sur les plateformes de streaming !